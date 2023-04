...il prontoin caso di bisogno e/o emergenza . Su queste basi, l'Amministrazione comunale di Cesena, d'intesa con la direzione della struttura assistenziale "Casa Residenza Anziani "......contro le reti di trafficanti e condurre quando necessario operazioni di ricerca e. Stano, ...spara a zero su WagnerPresenti il vicesindaco Maria Rita Vergani e l'assessore alla Legalità Nicola. Qui è ...dicembre 2022 e per la prontezza dimostrata nell'ausilio ai colleghi intervenuti per prestare...

Violante in soccorso di Meloni: FdI è davvero estranea al fascismo Segui la diretta con Peter Gomez Il Fatto Quotidiano

Aveva violato la misura di avvicinamento al padre e ha ferito i pubblici ufficiali intervenuti nel cuore della notte tra sabato e domenica in un condominio del centro, il 23enne arrestato e sottopost ...Sono stati iscritti nel registro degli indagati il titolare dell’azienda per cui lavorava Giuseppe Danieli e il responsabile della Cifa ...