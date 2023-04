Videogames | Netflix prepara la sorpresa per gli utenti | l’attesa è finita

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 24 aprile 2023)laper glisulla piattaforma. Lato videogame,à finalmenteè diventata una delle piattaforme streaming più popolari al mondo, con milioni diin tutto il globo. Inizialmente, la piattaforma era famosa per le serie TV e i film in streaming, ma in questi ultimi anni si è allargata ad altri ambiti, come i documentari, i cartoni animati e, da poco, anche i videogiochi.– Computermagazine.itGames, il ramo dell’azienda dedicato ai videogiochi, sta cercando di attirare i giocatori con una vasta selezione di giochi, sia interni che sviluppati in collaborazione con altri produttori.ha iniziato a introdurre ...