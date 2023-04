Video Napoli | Osimhen riprende la festa dei tifosi dal bus

(Di lunedì 24 aprile 2023) Dopo la vittoria per 1 - 0 in casa della Juve, ilè a 4 punti dalla vittoria dello scudetto. Al rientro in città, 10.000hanno atteso ...

Dopo la vittoria per 1 - 0 in casa della Juve, ilè a 4 punti dalla vittoria dello scudetto. Victor Osimhen riprende, attraverso una diretta ...Nella notte tra il 22 e il 23 aprile 2018 i tifosi delsi presentarono all'aeroporto per ricevere la squadra all'epoca allenata da Maurizio Sarri che aveva battuto proprio la Juventus all'...... detto semplicemente Leao, che quando il Milan annaspa, come è successo a, oppure questa ...su Consigli24 come guardare in esclusiva le partite della Champions League con Amazon Prime...

Febbre Scudetto, caroselli e cori nel centro di Napoli | VIDEO NapoliToday

A Napoli il cavallo "Osimhen" con maschera e cresta bionda per la festa terzo scudetto play 3237 • di Fanpage.it Napoli Violente raffiche di vento a Napoli, i pompieri rimuovono i festoni dello ...Il Corriere della Sera si è soffermato sul gol di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, e sulla sua importanza in ottica Scudetto: "Leao & Lukaku due modi diversi di fare gol, ma entrambi ricchi d ...