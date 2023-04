VIDEO – Napoli è già in festa | tifosi in strada dopo la vittoria contro la Juventus

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 24 aprile 2023) Adesso lo Scudetto è davvero ad un passo dal diventare realtà. Ilha battuto laall’Allianz Stadium per 1-0 grazie al gol di Raspadori e nella prossima settimana potrebbe arrivare già la certezza matematica delladel suo terzo storico scudetto, 33 annil’ultimo segnato dall’indimenticabile contributo di Diego Armando Maradona. La combinazione di eventi per poter far esplodere definitivamente lanella prossima settimana non è impossibile: basterebbe unadegli azzurrila Salernitana con una contemporanea sconfitta della Laziol’Inter a San Siro per dare la certezza matematica del terzo storico campionato azzurro....