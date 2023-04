VIDEO – Monza-Fiorentina 3-2 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di lunedì 24 aprile 2023), matchtrentunesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-2: questo ilcon i gol e gligiocata all’U-Power Stadium. RIBALTONE CLAMOROSO –3-2 nella trentunesima giornata diA. Sotto di due gol dopo neanche un quarto d’ora, ilrialza la testa e ottiene un’incredibile vittoria. Lasi illude all’8?, quando paga la scelta di Vincenzo Italiano di mettere Christian Kouamé titolare perché l’ex Primavera dell’Inter segna di testa su corner dalla sinistra. E l’esultanza è uguale a quella di Romelu Lukaku. Lo stesso Kouamé al 13? serve in area Riccardo ...

... doppietta di Leao e rossoneri ok Empoli - Inter 0 - 3, doppietta di Lukaku e gol di Lautaro Martinez -Udinese - Cremonese 3 - 0, tris bianconero nel primo tempo- Fiorentina 3 - 2, ...Nella ripresa calcio di rigore per ilper un fallo di Amrabat su Dany Mota: tira Pessina e non sbaglia. Al 78' Petagna vicino al gol del 4 - 2. Pochi minuti dopo palo delcon Caldirola ...Leggi anche Empoli - Inter 0 - 3, doppietta di Lukaku e gol di Lautaro Martinez -Udinese - Cremonese 3 - 0, tris bianconero nel primo tempo- Fiorentina 3 - 2, rimonta biancorossa e ...

Enrico Ruggeri e "Dimentico": il brano per l'Alzheimer con il video girato a Monza Il Cittadino di Monza e Brianza

Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Monza Brianza (Monza Brianza). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia ...Andrea Petagna, attaccante dei biancorossi, ha pubblicato questa storia su Instagram dove si celebra il successo di domenica contro la Fiorentina ed il compleanno del capitano, Matteo Pessina (21 apri ...