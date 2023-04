VIDEO Liegi-Bastogne-Liegi 2023 | la UAE Emirates pubblica il “dramma” di Tadej Pogacar

In questa edizione: - Napoli, la vittoria con la Juve vale uno scudetto - L'Inter chiama, il Milan risponde nel segno di Lukaku e Leao - Evenepoel fa sua la- Bastogne -, per Pogacar caduta e frattura - Doppia impresa alla maratona di Londra, Kiptum e Hassan volano - Garofalo si laurea campione italiano di salto ostacoli - Earth Day, Athletica Vaticana a Villa ......su Consigli24 come guardare in esclusiva le partite della Champions League con Amazon Prime...2023. Il campione del mondo Evenopel fa il bis Ecco un altro della nuova generazione di ...Gli highlights della- Bastogne -2023 , corsa vinta dal belga della Soudal Quick - Step Remco Evenepoel , autore di una ... Ecco ildei momenti più belli ed esaltanti dell'ultima ...

LIEGI-BASTOGNE-LIEGI - Pogacar è uscito dall'Ospedale di Genk dove è stato operato per ridurre la frattura multipla che ha rimediato dopo la caduta alla Liegi.Remco Evenepoel ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi 2023. Il fuoriclasse belga ha attaccato allo scollinamento della Redoute (la cote simbolo di questa Classica Monumento) e si è involato in solitaria ve ...