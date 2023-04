Video Gol Newcastle - Tottenham 6 - 1 | Murphy 2 | Joelinton | Isak 2 | Kane e Wilson Gli highlights

(Di lunedì 24 aprile 2023) Nel posticipo della 32ª giornata di Premier League, ilbatte per 6 - 1 il. In gol(doppietta),(doppietta), ...

Nel posticipo della 32ª giornata di Premier League, il Newcastle batte per 6 - 1 il Tottenham. InMurphy (doppietta), Joelinton, Isak (doppietta), ...... prima il Var aveva annullato ildi Di Maria, l'arbitro Fabbri è stato smentito dal suo assistente Aureliano al, non benissimo il finale del direttore di gara. Ma inutile infierire. Alle ...Empoli - Inter 0 - 3, i) L'equilibrio salta in avvio di ripresa. Brozovic innesca Lukaku, controllo e diagonale destro preciso: 0 - 1 al 49′ e il secondo tempo diventa a tinte ...

Juventus-Napoli 0-1: video, gol e highlights Sky Sport

La prestazione di Romelu Lukaku contro l'Empoli è la notizia più bella della domenica dell'Inter: l'attaccante belga è risultato determinante con 2 gol, un assist e una prova che ha ricordato i suoi g ...La palla sembra irraggiungibile ma Pablo Fornals riesce a segnare con il colpo dello scorpione. Una rete spettacolare quella messa a segno dallo spagnolo in Premier League al 72’ di Bournemouth-West H ...