VIDEO – Empoli-Inter | il meglio dal match del Castellani

Durante la gara della 31ª giornata di Serie A contro l', Theo Hernandez ha mostrato i capelli colorati di rosso, raggiungendo così il quarto ...Alcune delle migliori parate del portiere dell'Guglielmo Vicario, sul taccuino di tante grandi squadre per ...... vittoriosa all'ora di pranzo a, e che butta altra benzina sulle aspettative per il doppio ...su Consigli24 come guardare in esclusiva le partite della Champions League con Amazon Prime...

Empoli-Inter, la formazione ufficiale di Inzaghi Gazzetta

Il Corriere dello Sport propone la moviola di Empoli-Inter, promuovendo la direzione di gara dell'arbitro Marinelli: "Partita più che sufficiente per Marinelli, bravo a gestire e a… gestirsi (vedi le ...Appuntamento con il consueto post social del club nerazzurro, che chiede ai propri tifosi di esprimersi sulla gara del Castellani ...