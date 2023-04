Video Avellino Calcio | Iannuzzi | ” Siamo stati umiliati | la società faccia chiarezza”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata di ieri si è concluso il campionato di Lega Pro e l’si è classificata 14esima. Play out evitati nonostante la sconfitta interna registrata contro il Monterosi, il quale si è imposto per 2-0 al Partenio-Lombardi. Grande amarezza tra le fila della curva Sud che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha affisso uno striscione polemico verso labianco verde a via Volpe. Tale striscione recitava: “ Stadio Partenio – Adriano Lombardi Centro per l’impiego di. Andate a lavorare” !. Messaggio molto forte da parte della tifoseria che, come un po’ tutta la piazza, non si aspettava un campionato del genere viste le premesse fatte ad inizio stagione dal sodalizio biancoverde. Ai nostri microfoni, Franco, tifoso storico dell’, ha ...