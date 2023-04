Vicenza | muore durante una sparatoria dopo aver sottratto la pistola ai carabinieri Salvini | “Episodio sconcertante”

Un uomo , scalzo , vestito con una tunica ed in evidente stato di agitazione si aggira per le strade della tranquilla Fara Vicentino , un comune italiano di 3 638 abitanti della provincia diin Veneto, urlando " Allahu Akbar ", " Allah è grande ". I passanti sono allarmati e non tarda l'intervento della Polizia Locale , supportati anche dai Carabinieri . All'arrivo degli agenti l'...L'agente è stato trasportato prima all'Ospedale di Santorso, poi al San Bortolo di, e non verserebbe in gravi condizioni. A Fara Vicentino sta per arrivare anche il magistrato di turno. "Gli ...La dinamica della sparatoria aSecondo una prima ricostruzione, le forze dell'ordine di Fara Vicentino erano intervenute dopo aver ricevuto la segnalazione di alcuni passanti in via Crosara. ...

Vicenza, ruba pistola a un carabiniere e ferisce un vigile: marocchino ucciso in sparatoria TGCOM

Un uomo, scalzo, vestito con una tunica ed in evidente stato di agitazione si aggira per le strade della tranquilla Fara Vicentino, un comune italiano di 3 638 abitanti della provincia di Vicenza in V ...L'uomo aveva sottratto una pistola ad un militare e fatto fuoco verso un vigile che è rimasto ferito. A quel punto nella sparatoria è rimasto ucciso. Il fatto è avvenuto a Fara Vicentino, in provincia ...