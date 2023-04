Vicenza | dà in escandescenze in strada e ruba una pistola a un carabiniere | ucciso dopo aver ferito un agente

(Di lunedì 24 aprile 2023) È riuscito a sottrarre laa un militare dei carabinieri, intervenuto per placarlo mentre dava inin, e a ferire undi Polizia locale con diversi colpi, prima di essere a sua volta colpito mortalmente. Un conflitto a fuoco fa piombare nel panico Fara Vicentino, comune in provincia di: secondo i primi elementi raccolti, in tarda mattinata nella zona industriale un uomo, probabilmente di origini marocchine, avrebbe iniziato a gridare in“Allah akbar”, scalzo e in evidente stato confusionale. Un passante avrebbe allertato i carabinieri, dallo scontro con le forze dell’ordine sarebbe nata una colluttazione nella quale l’extracomunitario sarebbe riuscito a sfilare lad’ordinanza a uno degli agenti, che hanno provato ...

E' accaduto questa mattina a Fara Vicentino, in provincia di. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo fuori di sè avrebbe dato inper la strada e sarebbe riuscito a sottrarre l'...... Comune vicino a Breganze (in provincia di). Il primo bilancio della spartoria è di un ... un nordafricano, forse di nazionalità marocchina, è andato inurlando, a detta di alcuni ...... proprio al confine tra i comuni di Fara Vicentino e Breganze (). La vittima è un ... Secondo una prima ricostruzione pare che il nordafrican o stesse dando in, secondo alcuni ...

Sparatoria a Fara Vicentino: un morto. Ferito un agente della Polizia locale Corriere della Sera

Un uomo di origini marocchine è morto in un conflitto a fuoco con i carabinieri a Fara Vicentino, in provincia di Vicenza. Secondo una prima ricostruzione l’uomo è stato colpito dopo che aveva sparato ...Un cittadino marocchino è rimasto ucciso in un conflitto a fuoco con i carabinieri dopo aver sparato ad un agente della polizia locale , ferendolo - pare in ...