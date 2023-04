Vicenda ambulanze medicalizzate | Mastella | “Ho avuto colloquio con Volpe | niente di deciso”

... non intervenire è davvero la scelta migliore Non sempre, o almeno così dimostrerebbe la...volontario della Croce Bianca per 10 anni - spiega la compagna Mariangela - ma guidava le. ...I figli si sono rivolti a due legali per sporgere denuncia contro i ritardi nei soccorsi e ricostruire l'esatta dinamica della. Resta il rammarico per un triste episodio che avrebbe potuto ......Hamdan Dagalo e l'omologo dell'esercito sudanese Abdel - Fattah Burhan si sono accusati a... I medici hanno denunciato anche attacchi alle"alle quali non è permesso di trasportare ...

Vicenda ambulanze medicalizzate, Mastella: "Ho avuto colloquio ... Fremondoweb

Comunicato Stampa – Ufficio stampa Comune di Benevento “Rete 118, per ora nessuna decisione: ho avuto colloquio con Volpe” Ho avuto un colloquio con il direttore generale dell’Asl Gennaro Volpe sulla ...Cosi il gruppo di opposizione: “Sindaco e sodali dormono beatamente, nel mentre, l’ASL sta riorganizzando il 118 togliendo i medici dall’ambulanza di Cerreto. I cittadini dell’intera alta valle del Ti ...