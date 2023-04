Viaggia senza biglietto sul treno dell' Alta Velocità | 37enne brasiliana aggredisce controllore e poliziotti

biglietto su un treno dell'Alta velocità e, scoperta, si rifiuta di scendere, aggredisce il capotreno e colpisce gli agenti intervenuti con calci e pugni. Così una 37enne brasiliana è ...Il tutto dopo un pomeriggio al Teatro del Casinò di Sanremo dove si è fatta satira, quella vera, che fa rideresquallide offese". "Solidarietà e vicinanza a don Fabrizio e a Federico Palmaroli "...... quindi questo piccolossimo caricatore per auto può funzionare perfettamente per questo scopo...della presa USB - A in modo da facilitare il rintracciamento del caricatore anche quando si...

Viaggia senza biglietto sul treno dell'Alta Velocità: 37enne ... leggo.it