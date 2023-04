Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

DEL 24 APRILE
ORE 19.05
SUL RACCORDO ANULARE Rallentamenti IN ESTERNA ALL'ALTEZZA DELLA DIRMAZIONESUD SI SEGNALANO POI CODE NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO E SULLA PRENESTINA TRA IL RACCORDO E OSTERIA DELL'OSA CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA