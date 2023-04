Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 aprile 2023)DEL 24 APRILEORE 18.05 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA VIA AUSONIA TRA LO SVINCOLO PER LA A1 E CASSINO CODEA TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD RALLENTAMENMTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI CODE A TRATTI TRA A24TERAMO E VIA APPIA SI SEGNALANO POI CODE NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO E SULLA PRENESTINA TRA IL RACCORDO E OSTERIA DELL’OSA CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio ...