Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 aprile 2023)DEL 24 APRILEORE 11.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRAFIUMICINO ED OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A MENTANA E TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI IN VIA CASLINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA INGFINE IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA ...