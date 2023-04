Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 aprile 2023) BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA TRA VILLANONA E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI MENTE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA SI RALLENTA IN VIA SALARIA A MONTEROTONDO SCALO ALL’ALTEZZA DI VIA NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SULLA STRADA PROVINCIALE ANGUILLARESE SI RALLENTA AD ANGUILLARA TRA VIA MONICO E VIA DELLA MAINELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA INGFINE PERCORRENDO VIA DI SANTA MARIA DI GALERIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA VIA EDOARDO PERINO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral