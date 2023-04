Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 aprile 2023)DEL 24 APRILEORE 0935 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA POMEZIA SI STA IN CODA IN VIA DEI CASTELLINI TRA VIA MATTEOTTI E LA STATALE PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI A TORVAIANICA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA SI STA IN CODA A VELLEWTR IIN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE ARIANA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI COSRIE LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral