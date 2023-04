Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 aprile 2023)DEL 24 APRILEORE 0905 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRANINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA STATALE PONTINA SI RSALLENTA AD APRILIA ALL’ALTYEZZA DI VIA VALLELATA DIREZIONEPERCORRENDO LA STRADA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI FONTANA DI PAPA, CECCHINA E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA SI R ALLENTA AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI E PIU AVANTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI E GENZANO A POMEZIA SI STA IN CODA IN VIA DEI CASTELLINI TRA VIA MATTEOTTI E LA STATALE PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral