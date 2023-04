Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 aprile 2023)DEL 24 APRILEORE 08.30 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PROVINCIA DIA SACROFANO SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE SACROFANO CASSIA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LARGO SANTA MARIA DIREZIONE CAMPAGNANO IN PROVINCIA DI VITERBO RALLENTAMENTI SULLA STRADA PROVINCIALE CIMINA ALL’ALTEZZA DI CAPRAROLA NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI RIETI PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE 4BIS DEL TERMINILLO SI RALLENTA NEL TERRITORIO DI VAZIA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA CANTALICE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN PROVINCIA DI LATINA SI RALLENTA SULLA STRADA STATALE APPIA A TOR TRE PONTI TRA VIA CARRARA E VIA APPIA EST NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI FROSINONE RALLENTAMENTI SULLA STRADA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI A SORA ALL’ALTEZZA DI PONTE ...