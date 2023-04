Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 aprile 2023)DEL 24 APRILEORE 07.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE OSTIENSE E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA A SACROFANO SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE SACROFANO – CASSIA TRA VIA PAGLIERINI E VIA PINETO DIREZIONE FLAMINIA MENTRE A SANT’ANGELONO SI STA IN CODA SULLA STRADA PROVINCIALE PALOMBARESE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA BERNINI DIREZIONE SANTA LUCIA INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI, ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ORE 21.00 SUCCESSIVAMENTE ATTIVI BUS SOSTITUTIVI SULLA FERROVIAVITERBO, AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI A CURA ...