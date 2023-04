Vetro rotto Paura in diretta | l' annuncio di Antonella Clerici sconvolge il pubblico

Bersaglio dei ladri la farmacia Crivellari, dove sono entrati dopo aver divelto la saracinesca eildella porta interna. Una volta all'interno, i malviventi hanno sradicato le casse e ...... il silenzio, nel disegno della Casa francese, può essere occasionalmentedall'audio di un ... una capsula ovale, chiusa da una grande porta scorrevole incolorato, all'interno della quale è ...'Hanno raccontato di essere entrati dalla porta laterale', dove si nota ildell'ingresso, 'di aver preso l'acqua in qualche fossato, ma non ho capito dove, perché qua di acqua non ne ...

Biblioexpress, dopo il vetro rotto danni alla telecamera il Resto del Carlino

Cresce il fronte dei contrari al decanter per i vini invecchiati: è come aprire un libro a pagina 50 e non capirne più la trama ...Proteste per lo stato della pedana. Il presidente del Municipio Centro-est, Carratù: “Serve un progetto di recupero complessivo” ...