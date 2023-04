Verso il 25 aprile la Cisl Irpinia Sannio ricorda il popolo ucraino

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa nota della, con il Segretario Fernando Vecchione: “Il 25ricorre l’anniversario della liberazione d’Italia e celebra la lotta dei partigiani, delle partigiane e quella delitaliano che ha portato nel 1945 a riconquistare le libertà negate dal nazifascismo, con un prezzo di lutti, dolore e sacrificio. Festeggiare la nostra liberazione dal fascismo e dal nazismo come italiani, significa assicurarsi che questa memoria giunga ai giovani, nelle scuole, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro e di vita. La consapevolezza che libertà e democrazia sono conquiste raggiunte con la lotta, da tutelare costantemente. Celebriamo quindi il valore della Libertà e della Pace! Ma ancora oggi, come lo scorso anno, parliamo di guerra. La guerra in Ucraina che sta ...

...di veicoli e autobus delle Nazioni Unite sono stati visti lasciare Khartoum diretti a est... In uno sviluppo separato, tre paesi del Golfo il 22hanno proposto un'iniziativa per le parti ...La rottura L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 24, e ha mandato in ... provvedendo poi a deviare il traffico, come riferito da RomaToday , dal civico 129via Natale ...Leo Pari in concerto a Milano il prossimo 27. Il cantautore, supportato da una band di ... consegnando il raccolto di un lungo viaggiol'esplorazione più profonda e difficile: quella di se ...

Verso il 25 aprile. Per Giorgia Meloni un'occasione di chiarezza Avvenire

Flussi in aumento previsti sulle autostrade italiane nel pomeriggio del 25 aprile, con l'allerta traffico scattata sulla A1 e sulla Autostrada del Brennero, per entrambe in direzione Nord. Complice la ...Savona Nella città Medaglia d’oro alla Resistenza, Savona, torna, questa sera, la fiaccolata per la festa di Liberazione: un momento molto sentito, dove i cortei, partiti dai quartieri, convergeranno ...