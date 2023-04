Veronica Pivetti | chi è l’ex marito | la malattia e la vita privata dell’attrice ospite a Oggi è un altro giorno

Leggi su tpi

(Di lunedì 24 aprile 2023): chi è ex, fidanzata, sorella, anni, età, carriera, film,è unChi è, la grande attrice e conduttricediè unsu Rai 1? Qual è la sua carriera, la sorella, il, il fidanzato, lae la? Nata il 19 febbraio 1965 a Milano, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come doppiatrice di cartoni animati a soli sette anni, lavorando per programmi televisivi come Bim bum bam su ...