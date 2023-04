“Verissimo” | Yari Carrisi rivela il retroscena inedito sulla sorella Ylenia

(Di lunedì 24 aprile 2023) News Tv.è stato ospite insieme alla madre, Romina Power, nella puntata di ieri, domenica 23 aprile 2023, diha fatto un’inquietantezionescomparsa di sua. La primogenita di Albano e Romina Power è scomparsa a New Orleans, nel lontano gennaio del 1994. Ancora oggi non si sa che fine abbia fatto.ha spiegato di aver sempre pensato che fosse viva finché tre anni fa un particolare e inquietante evento gli ha fatto cambiare idea. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Quello è…”: Maria De Filippi, l’accusa è durissima: è successo dopo la puntata Leggi anche: Amici, Alessandra Celentano perde le staffe: rissa in ...

Dramma nel reggianoCarrisi acon la mamma Romina Power: 'Ylenia Credevo fosse diventata una sciamana' L' incidente è avvenuto sulla strada che collega la via Consolare Antica con la ...Ospite a '' assieme alla figlia Adele, Sonia Bruganelli smentisce le voci circolate nelle ultime settimane , che la volevano separata dal marito Paolo Bonolis . Leggi AncheCarrisi: '...Romina Power e il figlioCarrisi Power anello studio di Silvia Toffanin . L'unico figlio maschio di Al Bano e Romina non era mai stato negli studi di Mediaset : ha compiuto da poco 50 anni, ma ancora in ...

Romina Power Yari Carrisi Verissimo: la rivelazione su Ylenia Tag24

Antonio Caputo è morto a 36 anni in un tragico incidente in moto. Ieri, domenica 23 aprile, era in sella alla sua Ducati 1098 a Capo d'Orlando, quando ha perso il controllo per ...Yari Carrisi è nato tre anni dopo sua sorella maggiore, Ylenia Carrisi, scomparsa nel nulla il 1° gennaio 1994 a New Orleans. A Verissimo Yari ha confessato di credere che sua sorella sia morta e ha c ...