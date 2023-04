Vela | Semaine Olympique Française 2023 | Tita-Banti e Bissaro-Frascari partono forte nei Nacra 17

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 aprile 2023) La stagionedellaolimpica prosegue a Hyeres con la 54ma edizione della, una delle regate più importanti e prestigiose del panorama internazionale. Oltre 1000 atleti impegnati per un campo partenti di altissimo livello in tutte le classi ad eccezione del windsurf, visto che è ormai imminente l’inizio degli Europei Open di iQFoil in Grecia. Quest’oggi è andata in scena la prima giornata e due sole categorie non sono riuscite a completare nemmeno una prova: i 49er ed i 49erFX. Ottimo avvio in casa Italia tra i17, con Ruggeroe Caterinache hanno vinto l’unica regata odierna nella flotta blu attestandosi al comando della classifica generale insieme agli australiani Jason Waterhouse/Lisa Darmanin. ...