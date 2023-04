E considerando sue sgradevoli intolleranze ideologiche passate verso la cultura di, di cui ...è solo, non ha figli, non ha eredi legittimi, per trovarli bisogna ricorrere a remote ...E considerando sue sgradevoli intolleranze ideologiche passate verso la cultura di, di cui ...è solo, non ha figli, non ha eredi legittimi, per trovarli bisogna ricorrere a remote ...

Vattimo: la destra è colpa nostra La Stampa

GEDI Gruppo Editoriale S.P.A. Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.