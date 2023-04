Valentino Rossi | “Quanto torno a correre in moto? Il prossimo anno!”

(Di lunedì 24 aprile 2023) A tutto. Una lunga e interessante intervista ha messo al centro dei riflettori l’ex pluricampione del mondo dellaGP che ha toccato diversi, e importanti, argomenti inerenti al mondo deiri. Dalle macchine allepassando, infine, alla sua squadra (Mooney VR46 Racing Team) che tanto bene sta facendo in questomondiale 2023. Il neo papà è pronto per le sfide sportive che, ancora, lo attendono. Le dichiarazioni di“Non mi piace definirla la mia ultima sfida sportiva, spero di no – le parole del Dottore a La Stampa –. Ho sempre avuto in mente diin macchina dopo le, ora bisogna capire dove potrò arrivare, quello che mi frega è che sono vecchio. È una bella ...

Ha, però, un contratto di due anni con la squadra die probabilmente è lì che resterà anche nel 2024. A meno che non gli chiedano di scendere dalla Desmosedici per salire su una ...In quel di Monza in 30mila a tifare per. Nel paddock anche Andrea Iannone con la fidanzata Elodie, che hanno sostenuto il #46 insieme a Francesca Sofia Novello. Grande botto sugli spalti da parte dei tifosi, mentre in pista ...Capitano: DavideCalci - Magistrato: Daniele Cionini. Capitano: Nello Pellinacci Satiri - ... Capitano: Noerio Mantovani San Martino - Magistrato:Vanni. Capitano: Aldemaro Marsigli San ...

Marco Bezzecchi è categorico! Valentino Rossi e tutta la VR46 sono avvisati: “Voci che ho sentito…” MOW

La prima gara stagionale del GT World Challenge Europe 2023 ha raccolto un pubblico di 30.000 persone nei tre giorni andati in scena all'Autodromo Nazionale di Monza, dove anche il rischio pioggia non ...Valentino Rossi è pronto a scaldare i motivi: l'ex campione del mondo di MotoGP ha deciso di tornare di nuovo in pista ...