ha trascorso la domenica lontana da Milano : l' influencer , infatti, si è recata, insieme anche all'inseparabile amico a quattro zampe Pablo , a Portofino dove ha scattato diverse ...La certezza che nell'estate che verrà ameremo appassionatamente i mini dress cut out parte da, che in occasione della sua vacanza madrilena ha indossato un cut out dal sapore ...sceglie la pole dance, che richiede una buona dose di forza ma anche agilità. Indossa reggiseno e hotpants per le sue evoluzioni al palo ed è uno spettacolo.

Valentina Ferragni, fuga da Milano a Portofino: «Non la sua foto migliore ma un bellissimo momento» leggo.it

Sull'onda del successo Valentina Ferragni si gode il suo incredibile ufficio personale: l'occhio cade sul lampadario, un gioiello di design.