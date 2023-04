ha aggiunto che il tutor 'avrà l'opportunità, insieme ai colleghi, di personalizzare la ... 'Così - ha concluso il ministro - andiamo incontroesigenze di quei ragazzi che di pomeriggio ...... elevato soprattutto al centro sud Secondosì: 'Questa è una prima tappa. Lancerò più ... compito del docente orientatore, consente di fare delle scelte opportune, le più adeguate...famiglie dico di fidarsi dello Stato e del Ministero. Crediamo che la scuola sia il pilastro fondamentale della società ', conclude. L'INTERVISTA Ricordiamo che entro il 31 maggio le ...

Valditara alle famiglie: “Fidatevi di noi, vogliamo essere vostri amici. Grande alleanza per la scuola” Orizzonte Scuola

Il ministro della Scuola Giuseppe Valditara spiega lo stanziamento di 150 milioni di euro per i docenti che si formeranno in materie psicopedagogiche e si impegneranno in attività extracurriculari ...Come abbiamo riportato, oggi, 24 aprile, parte il format Il #MinistroRisponde, nuova rubrica web in cui il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara parlerà ogni settimana dell’attualit ...