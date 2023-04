Valanga sul Monviso travolge gruppo di sciatori | soccorsi in azione

Intervento per slavina sulla parete nord del Monviso, questa mattina, lunedì 24 aprile, sono rimaste coinvolte 4 persone, recuperate da squadre operantiposto. Intervenuti elicottero VVF Torino, elicottero 118,squadra VVF SAF comando Cuneo, Soccorso Alpino. Tags AAHOMELasi era staccata lungo il canalone Coolidge e aveva sepolto uno dei partecipanti alla ...posto i Vigili del Fuoco hanno inviato l'elicottero a disposizione per il trasporto in quota delle ......versante pescarese del Gran Sasso. Sopravvissero solo 11 persone delle 40 che si trovavano in ... abusi edilizi e falso ideologico Sono passati 6 anni dalla tragedia di Rigopiano , dalla...

Valanga sul Monviso, salvi 4 alpinisti francesi: tre feriti leggeri, nessuna vittima RaiNews

Quattro alpinisti francesi sono rimasti coinvolti stamattina in una valanga che si è staccata dalla parete nord del Monviso, nel Cuneese. La chiamata di emergenza è stata lanciata da uno di loro intor ...Una valanga si è abbattuta sopra Pontechianale, in Valle Varaita (Cuneo), lunedì 24 aprile 2023: incerto il numero di scialpinisti travolti. Gli aggiornamenti.