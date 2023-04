Valanga sul Monviso | salvi quattro scialpinisti

... l'ennesimasi è abbattuta sopra Pontechianale , in provincia di Cuneo , travolgendo delle persone, il cui numero è al momento sconosciuto.posto si sta recando il Soccorso alpino . Gli ...Unasi è abbattuta sopra Pontechianale, in provincia di Cuneo. A darne notizia il 118 secondo cui potrebbero esserci persone coinvolte.posto i tecnici del Soccorso alpino piemontese.Quattro alpinisti francesi sono rimasti coinvolti stamattina in unache si è staccata dalla parete nord del Monviso, nel Cuneese. La chiamata di emergenza è stata lanciata da uno di loro intorno alle 8.30. Nessuno di loro risulta in gravi condizioni, ma tre ...

Valanga sul Monviso: concluse le operazioni di soccorso L'Eco del Chisone

sotto la neve. Le operazioni sarebbero rallentate dal maltempo presente in zona, in particolare dal forte vento. La valanga si è staccata dalla montagna in alta quota nella zona del massiccio del ...Quattro alpinisti francesi sono rimasti coinvolti stamattina in una valanga che si è staccata dalla parete nord del Monviso, nel Cuneese. La chiamata di emergenza è stata lanciata da uno di loro intor ...