Valanga sopra Pontechianale | coinvolte diverse persone

Lain alta valle Varaita,Pontechianale Soccorsi in azione: nessuna vittima. Per fortuna non ci sono vittime: laha travolto un gruppo di quattro alpinisti . Uno è stato ...nel Cuneese, travolte diverse persone. Soccorsi in azione Non c'è pace per la montagna. Dopo le recenti tragedie avvenute in Valle d'Aosta , l'ennesimasi è abbattutaPontechianale , in provincia di Cuneo , travolgendo delle persone, il cui numero è al momento sconosciuto. Sul posto si sta recando il Soccorso alpino . Gli operatori per ...Lasi è staccata dalla montagna in alta quota nella zona del massiccio del Monviso, in alta valle Varaita,Pontechianale, provincia di Cuneo. Il distacco di neve si è verificato ad ...

Valanga sopra Pontechianale, in salvo i 4 scialpinisti coinvolti La Stampa

La slavina ha travolto 4 scialpinisti di nazionalità francese sulla parete nord del Monviso: tre sono feriti lievi, uno è rimasto illeso ...Non ci sarebbero altre persone sotto la neve. Le operazioni sarebbero state rallentate dal maltempo presente in zona, in particolare dal forte vento.