Vado via Allegri | il gesto choc e la fuga nel momento decisivo di Juve-Napoli

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il gol annullato a Di Maria dal Var Aureliano, la rete del definitivo 1-0 di Raspadori dopo un fallo chiesto da Cuadrado, il pugno non sanzionato di Gatti a Kvaratskhelia. Ma una volta che l'altro gol è stato annullato allaper evidente assist di Chiesa con palla già fuori, questa volta di Vlahovic, ha fatto evidentemente perdere la pazienza a Massimiliano, spazientito però soprattutto dal mancato check del Var per il presunto fallo di Juan Jesus su Cuadrado. Il tecnico bianconero ha assistito al gol di Raspadori, poi, inquadrato dalle telecamere, ha sorriso in maniera sarcastica pronunciando un labiale inequivocabile: "via, ciao”, dirigendosi negli spogliatoi prima di rientrare poi per i minuti di recupero. Ilche lascia di stucco anche Bonucci Non è la prima volta che accade, ma ...

