Vaccini | Oms Europa | oltre 1 mln bambini non immunizzati causa Covid

(Di lunedì 24 aprile 2023) Roma, 24 apr. (Adnkronos Salute) - I lockdown, le restrizioni e la paura di contrarre-19 negli ospedali e nelle strutture sanitarie hanno portato tante famiglie a rimandare la vaccinazione dei figli. In 53 Paesi dell'e dell'Asia centrale, che insieme costituiscono la Regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms),1 milione diha 'mancato' tutte o alcune vaccinazioni di routine dall'inizio della pandemia nel 2020. Mentre molti Paesi hanno recuperato, con grande sforzo, le interruzioni e i ritardi nelle vaccinazioni di routine, 16 Paesi hanno registrato un calo nella copertura per la terza dose del vaccino contro difterite-tetano-pertosse nel 2021 rispetto ai tassi pre-pandemia. La metà dei 20 Paesi a reddito medio della regione ha riportato una copertura inferiore al 90% per ...

La metà dei 20 Paesi a reddito medio della regione ha riportato una copertura inferiore al 90% per uno o più vaccini nel 2021, rispetto a meno del 10% dei Paesi ad alto reddito.

