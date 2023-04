Vaccini | Ecdc | rischio epidemie in Europa per lacune in immunizzazione

(Di lunedì 24 aprile 2023) Milano, 24 apr. (Adnkronos Salute) -per le persistentinella copertura vaccinale nei Paesi di Unione europea e Spazio economico europeo (Ue/See). Una minaccia su cui l', Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, lancia l'allarme in occasione della Settimana europea dell', al via ieri 23 aprile. "Nonostante le comprovate caratteristiche di sicurezza ed efficacia dei, i Paesi di Ue/See e di tutto il mondo continuano a registrare focolai di malattie prevenibili a causa di tassi di copertura vaccinale insufficienti", sottolinea l'. "Indipendentemente dal buon andamento complessivo dei programmi diin Ue/See durante la pandemia di Covid-19 ...

BRUXELLES - Nel 2022 in Italia la copertura vaccinale per il morbillo era del 92% della popolazione per la prima dose e dell'86% per la seconda, in calo rispettivamente dell'1% e del 3% rispetto al 20 ...