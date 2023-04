Usa | scoppia una rissa tra ragazzini | bambino di 10 anni muore per le botte ricevute da un coetaneo

Leggi su tpi

(Di lunedì 24 aprile 2023) Undi 10è morto in un parco giochi in California, dove stava giocando a basket con un altro. Anthony Duran, è deceduto la notte scorsa, in seguito ad un litigio con un altro, che dopo l’alterco è fuggito via. La lite è avvenuta al Rockin’ Jump Trampoline Park nella cittadina californiana di Merced, dove è situato anche l’ospedale dove Anthony è stato trasportato, «ma sfortunatamente non è sopravvissuto» nonostante le cure. Secondo quanto riporta la KFSN, Anthony stava giocando a basket con altri bambini proprio sui tappeti elastici, quando èta unafra lui e un altro. A un certo punto, Duran si è accasciato a terra e gli altri bambini sono scappati. In attesa dell’ambulanza, al piccolo è stata effettuata la RCP, ...