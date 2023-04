Uomini e Donne oggi e domani non va in onda | perché? Cosa vedremo al suo posto e quando torna

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 24 aprile 2023) Brutte notizie per gli appassionati die delle vicende dei troni classico e over:, lunedì 24 e, martedì 25 aprile, il dating show targato Maria De Filippi non andrà in. I fan del programma, in realtà, sono rimasti a bocca asciutta già dallo scorso venerdì,è andato in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.