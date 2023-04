Uomini e Donne? | Alessio Corvino e Lavinia Mauro ad un mese dalla scelta | «Sono felice con lei»

A poche ore dalla nascita della quarta figlia,papà Marco Fantini è emozionato e stanco. Dopo ore e ore accanto alla moglie Beatrice Valli , l'ex tronista dipubblica delle stories mentre è in macchina di ritorno a casa. E tra le mani ha un sacchetto: 'Porto a casa la prima cuffietta di Matilda per farla annusare a Poppi, Doro e Olaf ' dice ...Un ex volto del Trono Classico disi svela in una nuova intervista, durante la quale parla di Federico Nicotera e Carola Carpanelli . Formano una delle coppie del programma di Maria De Filippi più amate degli ultimi ...È un testo dedicato alleche vogliono prendere coscienza di sé e delle proprie potenzialità ma che si olge anche agliche vogliono capire come comunicare con il sesto posto. Il potere ...

Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone hanno discusso in diretta all’Isola dei Famosi dopo la lite nel corso della settimana: “Ce ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...