Una valanga si abbatte sulla Val Varaita. Salvi i 4 dispersi

(Di lunedì 24 aprile 2023) AGI - Il soccorso alpino e speleologico del Piemonte ha messo in salvo i 4 sciatori francesi che questa mattina erano stati travolti da unain Val, nel Cuneese. Secondo quanto appreso, non ci sarebbero altre persone sotto la neve. La si è staccata lungo il canalone Coolidge e ha sepolto uno dei partecipanti all'escursione, trascinando gli altri verso valle per circa un centinaio di metri. Mentre decollava l'eliambulanza del Soccorso alpino e le squadre a terra si portavano in piazzola a supporto, lo scialpinista sepolto è stato estratto dai compagni grazie all'uso di pala, sonda e Artva. L'operazione di soccorso è stata gestita dal Servizio regionale di elisoccorso del 118 e dal Soccorso alpino e speleologico piemontese, che nonostante il forte vento sono riusciti a raggiungere la zona e mettere in salvo la comitiva. Tre persone sono ...