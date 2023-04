Una valanga si abbatta su Pontechianale Si cercano i dispersi

Diverse persone sarebbero state travolte dache si è staccata dalla montagna nella zona del massiccio del Monviso , in valle Varaita. L'episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 24 aprile nel territorio di Pontechianale , in ...si è staccata questa mattina sulla parete sud del Monviso nella zona del Bivacco Andreotti, all'attacco della via Normale. Ci sarebbero degli scialpinisti coinvolti ma il forte vento nella ...o più persone, secondo le prime informazioni del 118, sarebbero state travolte dain alta valle Varaita. L'episodio è avvenuto questa mattina sul territorio di Pontechianale.

Distacco di una valanga a Pontechianale IdeaWebTv

Non si conosce ancora il numero delle persone travolte. Il soccorso alpino sta raggiungendo la località del Cuneese ...Una valanga in alta valle Varaita, in Piemonte, potrebbe aver travolto una o più persone che stavano sciando, secondo le prime informazioni ancora frammentarie e non confermate. I fatti sul territorio ...