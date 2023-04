Una lettura psicanalitica delle reazioni alla vignetta su Lollobrigida | ecco la mia riflessione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 aprile 2023) Mi ha colpito come psicoanalista lo scalpore suscitato dsatirica comparsa su Il Fatto Quotidiano. Emerge la constatazione che in questo modo anche chi non l’aveva vista o vi aveva dato poca importanza, confusa tra le miriadi di informazioni che ogni giorno arrivano, ha dovuto rifletterci. Laha inoltre suscitato accuse acerrime che vanno dall’essere razzista, misogina, brutta, vergognosa. Tutte questemi fanno ritenere che la satira abbia toccato un elemento che definirei “inconscio o parzialmente cosciente” che attraversa la struttura psicologica profonda della società. Il primo elemento che mi viene in mente è il timore di allevare figli non propri. Ricerche sull’argomento ci forniscono dati molto divergenti che vanno da un minimo dello 0,8% a un dato addirittura del 30% di bambini ...