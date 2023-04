Un posto al sole anticipazioni | martedì 24 aprile 2023 | Silvia cambia idea sui suoi soci

(Di lunedì 24 aprile 2023) Una nuova puntata attende i fan di Unal. Leci fanno sapere che quella del 25 sarà davvero una puntata molto interessante. Nel dettaglio Alberto avrà un duro confronto contro Diego e Nunzio mentre Clara continuerà a piangere per quello che ha scoperto. Intanto, Franco è sempre più in crisi per L'articolo proviene da KontroKultura.

Una sconfitta invece metterebbe a forte rischio il raggiungimento del quintofinale. Calendario alla mano, delle sei in lizza per i restanti tre posti al, quella che sembrerebbe avere meno ...Cosa succede nelle prossime puntate di Unalin onda su Rai 3 la settimana dal 2 - 5 maggio 2023 Tante le novità che riguarderanno gli episodi di Upas. Ricordiamo che nel preserale di lunedì 1 maggio 2023 Unalsalterà ...Ma i margini sono molto ridotti: in classifica, il distacco dal primo al quintoè dicinque miglia. Il vento da est - nord - est è abbastanza leggero (da 8 a 12 nodi) e variabile con ...

“Un posto al sole”, le anticipazioni: Damiano ha commesso un errore Tv Sorrisi e Canzoni

Lamezia Terme - Ad ormai 180’ dal termine arrivano altri verdetti ufficiali nel girone più meridionale di serie D. Con il Catania già da alcune settimane promosso in C, da ieri pomeriggio è matematico ...Dopo sole 3 gare mandate in archivio, il Mondiale 2023 di F1 per la Ferrari sta prendendo una piega molto complicata. Un assetto societario difficile, una macchina che non performa e le prime grane co ...