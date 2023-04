Un posto al sole | anticipazioni 24 aprile 2023 | Clara dice basta

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ad Unal, nel corso della puntata di lunedì 24, sarà dato ampio spazio alla coppia composta da Alberto e, che sono stati travolti da una gravissima crisi. Palladini, infatti, dopo aver finalmente ottenuto il perdono della Curcio ed aver ripreso la loro convivenza, si è invaghito di Diana Dalla Valle, l'architetta incaricata di occuparsi dei lavori di ristrutturazione dello studio legale che condivide con Niko. I due hanno intrapreso una relazione clandestina e si sono frequentati per un breve periodo di tempo, finché Diana non ha deciso di troncare con Alberto, quando stavano per essere scoperti da. Palladini, però, non si è arreso e ha provato a riavvicinarsi alla Dalla Valle, la quale lo ha nuovamente respinto. In seguito, Alberto, ossessionato ...