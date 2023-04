Un morto e 20 dispersi in un naufragio a largo di Lampedusa

Tra loro anche un. La capitaneria di porto ha condotto i naufraghi e la salma a Lampedusa. Sono in corso ricerche per individuare eventualinella zona dove si è verificato il naufragio.Proseguono le ricerche di eventualida parte di Capitaneria di porto e Guardia di finanza. I superstiti sono 26 uomini, 8 donne e 6 minori. La barca, secondo le prime informazioni, sarebbe ...Un barchino di 7 metri è affondato in area Sar italiana, quella compresa per le attività di Ricerca e Soccorso in mare. Stando a quanto si apprende, un uomo èe venti persone migranti risultano disperse. Mentre 37 sarebbero i sopravvissuti, portati in salvo nella notte da un peschereccio. Il gruppo di sopravvissuti - 26 uomini, 8 donne e 6 minori ...

Lampedusa, affonda barchino di migranti: 1 morto. Si cercano 20 ... Open

Ben 640, distribuiti su 17 imbarcazioni, i migranti sbarcati ieri a Lampedusa che si è all'improvviso ritrovata di nuovo in emergenza. E altri 179 soccorsi, dopo la mezzanotte, ...Nella notte tra domenica e lunedì una barca su cui viaggiavano decine di persone migranti è naufragata al largo dell'isola di Lampedusa, a sud della ...