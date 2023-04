Ultime Notizie – Vicenza | sparatoria con carabinieri | ucciso un uomo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 24 aprile 2023) La vittima aveva sottratto a un militare una pistola con la quale ha colpito, in modo non grave, un agente della polizia locale Un nordafricano è statoin unacon iin provincia di, tra Breganze e Fara Vicentino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’avrebbe dato in escandescenze in strada e, all’arrivo di duesi sarebbe scagliato contro di loro e avrebbe sottratto a uno dei due la pistola con la quale, dopo una colluttazione, avrebbe poi sparato a un vigile, arrivato nel frattempo sul posto, ferendolo in modo non grave. L’altro poliziotto a quel punto gli avrebbe sparato, uccidendolo Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione