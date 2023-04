Ultime Notizie – Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 24 aprile

(Di lunedì 24 aprile 2023) Idell’deldi, 242023. Nessun ‘6’ né ‘5+’ al concorso di. La combinazioneè: 3, 7, 46, 69, 75, 82, numero jolly 81, superstar 28. Centrati tre ‘5’, che vincono 56.087 euro ciascuno. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 22,2 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Stando alledi mercato, i bianconeri starebbero sondando il terreno per Koulibaly , centrale senegalese in forza al Chelsea che ha già militato nel campionato italiano con la maglia ...Metti Alexa sul comodino - Inizia la giornata con una routine che accende le luci compatibili, oppure ascoltando le, le previsioni del tempo e la tua musica preferita. Gestisci la tua Casa Intelligente - Scopri cosa succede mentre non sei in casa grazie alla telecamera integrata e controlla i ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Marco Moioli morto a 28 anni nell'incidente in via Borgo Palazzo, il papà: «Lo stavamo aspettando e non arrivava» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Ilary Blasi riceve la visita di Valerio Staffelli per la sua consegna di un Tapiro d'Oro per la gaffe sui normodotati e i battibecchi a distanza con Totti.Saint Von Colucci, attore canadese, è morto a soli 22 anni per complicazioni dovute alle operazioni di chirurgia plastica. Ne aveva sostenute ben 12, per assomigliare a un ...