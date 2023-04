Ultime Notizie – Sudan | tregua di 3 giorni

(Di lunedì 24 aprile 2023) Unadi trein. La ha annunciata il segretario di Stato Usa Anthony Blinken, spiegando che il cessate il fuoco è stato concordato tra l’esercito regolare del(Saf) e le Forze di Supporto Rapido (Rsf) a partire dalla mezzanotte. “A seguito di intensi negoziati, Saf e Rsf – scrive Blinken in un tweet – hanno concordato di attuare e mantenere un cessate il fuoco di 72 ore su tutto il territorio nazionale a partire dalla mezzanotte del 24 aprile. Accogliamo con favore il loro impegno a lavorare con partner e parti interessate per la cessazione permanente delle ostilità e degli accordi umanitari”. La presenza indei mercenari del Gruppo Wagner rischia di aggravare il conflitto, ha sottolineato in precedenza Blinken nel corso di una conferenza stampa. “Siamo molto preoccupati ...

'Chi è Vladimir Putin e quanti sono'. La tedesca Bild non è la prima e non sarà l'ultima testata giornalistica ad avanzare dubbi sull'autenticità del Putin che abbiamo visto alla tv, nel web o sui ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle- Eduardo Chiacchio è intervenuta a Terzo Tempo su Tele A per parlare della stagione del Napoli : "Il calcio ha i suoi tecnicismi giudiziari. Giusto che ci siano processi e sanzioni. Il ...

Guerra Ucraina Russia. Lavrov: vicini a linea pericolosa. Guterres: violata carta Onu LIVE Sky Tg24

I sostenitori della Roma affidano ai social la loro rabbia per il duro intervento del difensore dell'Atalanta sul fantasista, che ha chiuso il match di Bergamo claudicante ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...