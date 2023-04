Ultime Notizie Roma del 24-04-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 aprile 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione eh buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ucraina in apertura primi segnali della controffensiva con il kit che avanza raggiungendo la sponda sinistra del di nitro e Annuncia il recupero di centinaia di corpi di soldati russi un drone di fabbricazione Ucraina che poteva 17 kg di esplosivo è precipitato nella periferia di Mosca continuano anche le manovre offensive delle truppe russe nelle direzioni di Batman nella regione di Donetsk dove ieri sono stati respinti quasi 60 attacchi la Russia ha anche avviato una nuova campagna di reclutamento mosca che sui media è sui social fratello e vedi uomini per trovare forze fresche Da inviare in Ucraina migranti naufragio al largo di Lampedusa un barchino partito dalla Tunisia con a bordo profughi affrontato in acqua Italiane a prestare i primi soccorsi è stato ...