Ultime Notizie Roma del 24-04-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 aprile 2023)dailynews radiogiornale lunedì 24 aprile Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano migranti in apertura un peschereccio durante la notte Ha salvato 34 profughi recuperato il cadavere di un uomo il gruppo di Sopravvissuti e la salma sono stati trasbordati su una motovedetta della Guardia Costiera che tutti a Lampedusa I sopravvissuti sono 26 uomini 8 donne 6 minori la barca era partita 21 di sabato dalla Tunisia Sarebbero circa 20 migranti che mancano all’appello dopo il naufragio Intanto sono 640 distribuiti su 17 imbarcazioni i profughi sbarcati ieri a Lampedusa e se all’improvviso ritrovata di nuovo in emergenza altri 179 soccorsi dopo la mezzanotte mentre viaggiavano su 4 reti in totale 21 sbarchi con 819 persone nel giro di 24 ore Cambiamo argomento tutti gli italiani che hanno voluto lasciare il Sudan lo hanno fatto Sono stati trasferiti a Gibuti ...